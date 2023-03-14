Бетербиев заявил о готовности провести бой с Усиком

Артур Бетербиев заявил о готовности провести бой с Александром Усиком

Российский боксер Артур Бетербиев заявил о готовности провести бой с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он бы согласился на встречу в рамках первого тяжелого веса. Россиянин добавил, что не считает себя неудобным соперником для украинца. «Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить», — отметил Бетербиев.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские поясаWBO, IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.