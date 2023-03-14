Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:1
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Акрон
1:0
1-й тайм
live
Локомотив М
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 7-й матч
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Даниил Медведев
Сегодня
21:00 (Мск)
Александр Зверев
Индиан-Уэллс (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
22:30 (Мск)
Кэмерон Норри
Индиан-Уэллс (м)
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
17:33, 14 марта 2023Спорт

Бетербиев заявил о готовности провести бой с Усиком

Артур Бетербиев заявил о готовности провести бой с Александром Усиком

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев заявил о готовности провести бой с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он бы согласился на встречу в рамках первого тяжелого веса. Россиянин добавил, что не считает себя неудобным соперником для украинца. «Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить», — отметил Бетербиев.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские поясаWBO, IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили
Собянин рассказал о новом проекте для участников Московского долголетия
Симоньян назвала Пашиняна предателем армянского народа
Байден пошутил перед военными
На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские
Названы зарубежные курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих
В Херсонской области предрекли провал попыток ВСУ форсировать Днепр
Названы причины закрытия банков в США
Франция активизирует военное производство на фоне конфликта на Украине
Ежедневные поездки на работу назвали полезными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.