В Европарламенте предложили осудить расширение НАТО на восток

Фракция левых в Европарламенте предложила осуждающую расширение НАТО на восток резолюцию

Депутаты от Левой группы в Европарламенте предложили вариант резолюции, осуждающей расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия на восточных границах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

В проекте резолюции о ситуации с правами человека в Белоруссии фракция левых призывает ЕС и входящие в союз страны поддержать усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и других, которые направлены на обеспечение проведения мирных переговоров. Кроме того, депутаты указали на риск конфронтации и возможные катастрофические последствия для ЕС и Белоруссии из-за наращивания военного присутствия на восточных границах ЕС, а также выразили озабоченностью расширением Североатлантического альянса.

Также они предлагают внести в документ пункты о размещении ядерными державами ядерного оружия в третьих странах и обеспокоены негативным воздействием введенных санкций на население Белоруссии.

В среду, 15 марта, Европарламент планирует принять резолюцию по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для решения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО к предстоящему летом саммиту альянса нет никаких препятствий. По его словам, Вашингтон остается в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией по этому вопросу.

В марте генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны быть приняты в блок в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться в июле.