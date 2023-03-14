Белый дом заявил об отсутствии препятствий для решения о расширении НАТО

Белый дом заявил об отсутствии препятствий для решения о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Для решения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО к предстоящему летом саммиту альянса нет никаких препятствий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Он оценил перспективы приема в альянс двух стран и заявил об отсутствии препятствий для этого. «Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это к саммиту нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции», — подчеркнул представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон остается в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией по этому вопросу.

Политолог Дмитрий Леви заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже завтра, а могут через пять лет. С технической стороны вопрос расширения блока не является проблемой ни для НАТО, ни для Финляндии и Швеции, полагает эксперт.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны быть приняты в блок в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться в июле.