Возможность принятия Финляндии и Швеции в НАТО в июле оценили

Политолог Леви допустил принятие Финляндии и Швеции в НАТО этим летом

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже завтра, а могут через пять лет, заявил политолог Дмитрий Леви. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о сроках расширения альянса, а также рассказал о том, что повлияет на принятие решения.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны быть приняты в блок в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться в июле.

Политические ветры

С технической стороны вопрос расширения блока не является проблемой ни для НАТО, ни для Финляндии и Швеции, полагает Леви. Он убежден, что это исключительно политический вопрос, так как острой технической, военной необходимости у стран во вступлении в блок нет. Ни одной, ни другой никто не угрожает, и Россия их к вступлению не подталкивает, подчеркнул политолог.

Могут расшириться завтра, могут и летом, могут и к декабрю, могут приурочить к 1 мая при желании. С другой стороны, это же расширение может откладываться на неопределенный срок, просто потому что ветры политические подуют Дмитрий Леви политолог

«Вопрос вступления будет решаться исключительно в интересах внутренней повестки, под какие-то выборы, под какие-то политические партии. Если нужно будет внутренним силам пытаться консолидироваться, пытаться разыгрывать карту специфического империализма, то они могут педалировать вопрос и пытаться как можно быстрее вступать в НАТО на каких-то условиях, то есть это сугубо разменная монета», — объяснил Леви.

Логично, что при переделе системы международных отношений, страны, которые в свое время не вступили в экономические или военные блоки, вступают в них, считает он.

Расхождения с Турцией

По словам политолога, Финляндии и Швеции сложно прийти к консенсусу с Турцией. Дело в том, что есть политические силы, с которыми президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы расправиться. Европейские страны, в частности скандинавские, весьма активно предоставляли в свое время убежище оппозиционным курдам и туркам.

«И Финляндия, и Швеция — примеры тех стран, где комфортно себя чувствуют те, кого Эрдоган считает, скорее, террористами», — отметил Леви. Политик требует запрета деятельности и выдачи лиц, которых Турция заочно осудила, а для скандинавских стран это решение сложное, потому что их внутреннее законодательство предполагает некие свободы и гарантии для оппозиционных лидеров.

«Пиар сделал из этих лиц, если не мучеников, то по крайней мере хороших оппозиционеров-диссидентов, а не террористов. Общество не вполне готово, чтобы произошло изменение во внутреннем праве и сделало из этих стран не нейтральные государства, а вполне себе политически ангажированные», — пояснил политолог.

Тем не менее он обратил внимание, что это вопросы большой политики. И Эрдоган, и финны, и шведы в любой момент могут придумать какой-то хитрый ход для того, чтобы ускорить расширение и сымитировать некую договоренность. «Это не проблема, это вопрос политического желания добиться итогового результата: красивого подписания, вступления, расширения, обрезания ленточки и тому подобного», — подытожил Леви.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил он.