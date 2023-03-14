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16:45, 14 марта 2023Спорт

Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе

Футболист Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»
Федор Кудряшов (справа)

Федор Кудряшов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал 35-летний игрок. Он отметил, что это отражает уровень менеджмента клуба и понимание им этого бизнеса.

Кудряшов перешел в «Антальяспор» в январе 2020 года. Он провел за команду 109 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. «Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.

Дарья Коршунова
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