Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе

Футболист Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»

Российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал 35-летний игрок. Он отметил, что это отражает уровень менеджмента клуба и понимание им этого бизнеса.

Кудряшов перешел в «Антальяспор» в январе 2020 года. Он провел за команду 109 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. «Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.