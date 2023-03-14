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12:55, 14 марта 2023Мир

В России назвали причину распространения в ООН переписки о «Северных потоках»

Депутат Чепа: распространение Россией переписки о «Северных потоках» поможет расследованию
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Распространение Россией в рамках ООН переписки с другими государствами о ходе расследования диверсий на «Северных потоках» является важным шагом в информировании международной общественности об истинных причинах произошедшего, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что не исключает того, что другие члены ООН прислушаются к заявлению Москвы.

«Россия пытается донести ту информацию, которую всячески скрывают и фальсифицируют, в первую очередь, американцы, относительно диверсии — акте международного терроризма на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Далеко не все, даже аккредитованные представители других государств, полностью информированы о произошедшем, так как черпают информацию только из тех источников, которые контролируются коллективным Западом. Наша задача — всячески влиять на эту информацию. Попытки, в том числе западных журналистов, доводить эту информацию очень важны», — заявил Чепа.

Он также отметил, что другие страны-участницы ООН не оставят без внимания предоставленную российской стороной информацию.

«Люди понимают и, скорее всего, прислушиваются. Просто пропустить это невозможно, сейчас только глупые заявление, что это Россия сделала, а потом якобы это сделали украинские диверсанты, все это — циничный фарс», — добавил парламентарий.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия опубликовала в организации переписку с Копенгагеном, Берлином и Стокгольмом по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам дипломата, документы доказывают, что Москве не предоставляют необходимую информацию о ходе расследования атак на российские трубопроводы.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Кирилл Садовский
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