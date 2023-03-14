Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 14 марта 2023Россия

Аксенов предложил законодательно «обнулить» выступающих против России людей

Глава Крыма Аксенов предложил законодательно «обнулить» и выгнать из России ее противников

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил изменить федеральное законодательство, чтобы выступающие против России покинули территорию страны. Его слова приводит РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что собственность россиян в Крыму не попадает под национализацию независимо от их позиции, однако необходимо исключить возможность иметь в стране бизнес противникам государства.

«Я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно "обнулить". Как минимум выгнать из страны, они вообще здесь появляться не должны, зарабатывать здесь не должны», — заявил он.

Глава Крыма отметил, что соответствующие меры нужно принимать на федеральном уровне. По мнению Аксенова, давать зарабатывать в России «врагам страны, которые финансируют военные действия» против нее — аморально.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Протестующие сожгли флаг ЕС перед парламентом Грузии
Из дома директора аэродрома в Юкках украли драгоценности на 1,5 миллиона рублей
В Приднестровье заявили о предотвращении теракта против делегации ОБСЕ
Россиянин обвинил охранников супермаркета в похищении и избиении кастетом
Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом
В СПЧ предложили ввести учет всех собак в России
Протестующие под христианским знаменем грузинские консерваторы попали на видео
В Кремле не обнаружили влияния банковского кризиса в США на российскую экономику
Инвалиду-колясочнику отказали в посадке в российский самолет по одной причине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.