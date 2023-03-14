Аксенов предложил законодательно «обнулить» выступающих против России людей

Глава Крыма Аксенов предложил законодательно «обнулить» и выгнать из России ее противников

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил изменить федеральное законодательство, чтобы выступающие против России покинули территорию страны. Его слова приводит РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что собственность россиян в Крыму не попадает под национализацию независимо от их позиции, однако необходимо исключить возможность иметь в стране бизнес противникам государства.

«Я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно "обнулить". Как минимум выгнать из страны, они вообще здесь появляться не должны, зарабатывать здесь не должны», — заявил он.

Глава Крыма отметил, что соответствующие меры нужно принимать на федеральном уровне. По мнению Аксенова, давать зарабатывать в России «врагам страны, которые финансируют военные действия» против нее — аморально.