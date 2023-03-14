Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили

Депутат Швыткин: россияне до 30 лет с военным билетом по возрасту могут попасть под призыв

Если мужчина до 30 лет не служил в армии, но имеет военный билет, полученный по достижению 27 лет, то он попадает под призыв по новому законопроекту о повышении призывного возраста, разъяснил в разговоре с «Лентой.ру» соавтор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«13 марта мы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в 2024 году будут призывать с 19 лет, в 2025 — с 20 лет, в 2026 — с 21 года и до 30 лет. При этом, если человек служил в армии, но подходит по возрасту, то, безусловно, он не попадает под призыв», — заявил депутат.

А если человек не служил, но имеет военный билет и находится в запасе, и он подходит по возрасту и по физическому состоянию здоровья, то он попадает под призыв Юрий Швыткин депутат Госдумы, соавтор законопроекта

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в 2023 году призыв на срочную службу в российскую армию пройдет без изменений. По словам депутата, в случае принятия закона о повышении призывного возраста изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

13 марта стало известно о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, изменяющего правила призыва в армию. Его авторы предлагают поднять предельный возраст срочников с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

