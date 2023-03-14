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19:29, 14 марта 2023Россия

В Кремле высказались о второй волне мобилизации в России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации в России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Кремле не идет обсуждение организации второй волны мобилизации. Об этом в комментарии Telegram-каналу SHOT заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

14 марта стало известно, что в Воронежской области начали выдавать повестки. В правительстве региона объяснили, что повестки, которые начали выдавать гражданам в Воронежской области, нужны для актуализации данных воинского учета.

На слухи о второй волне мобилизации в России ранее ответили и в Госдуме. Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин сказал, что в нижней палате парламента вопрос о возможной второй волне мобилизации не обсуждается.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября. Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснял отсутствие президентского указа об окончании мобилизации тем, что власти не могут выпускать такие документы по любому общественно значимому поводу. Кроме того, по его мнению, в восприятии населения слова президента Владимира Путина значат больше, чем документы.

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Варвара Кошечкина
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