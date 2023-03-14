Российская гимнастка рассказала об отношениях с соперницами-иностранками

Гимнастка Мельникова заявила, что у нее нормальные отношения с соперницами-иностранками

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала об общении с соперницами-иностранками. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Общение есть. Девочки пишут в соцсетях, что скучают, спрашивают — когда нас допустят, поедем ли мы на чемпионат Европы. Отношение осталось таким же, как и было. Все скучают и ждут нас», — заявила россиянка.

Она также отметила, что любой нормальный спортсмен осознает пользу конкуренции. «Когда нет здоровой конкуренции и отдельных спортсменов убирают, соревнования становятся не совсем полноценными. Думаю, что все это чувствуют», — добавила Мельникова.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от международных турниров, которые проводятся под эгидой организации. К соревнованиям также не допускаются судьи и официальные лица из России.

Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Играх-2020 в Токио. Она также является двукратной бронзовой призеркой Игр в индивидуальных дисциплинах и обладательницей серебряной медали в командном турнире на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.