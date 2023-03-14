В МИД объяснили продление зерновой сделки на 60 дней
Замглавы МИД Вершинин заявил об эффективности продления зерновой сделки на 60 дней
Продление зерновой сделки на 60 дней эффективно для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений, объяснил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Его слова приводит РИА Новости.
«Это наше решение увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН», — заявил он.
По его словам, решение Москвы продлить продуктовое соглашение именно 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.
Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку после истечения ее срока при одном условии. В частности, стороны соглашения должны снять ограничения на экспорт сельхозпродукции из России.