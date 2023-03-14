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19:37, 14 марта 2023Мир

В МИД объяснили продление зерновой сделки на 60 дней

Замглавы МИД Вершинин заявил об эффективности продления зерновой сделки на 60 дней

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Продление зерновой сделки на 60 дней эффективно для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений, объяснил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Его слова приводит РИА Новости.

«Это наше решение увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН», — заявил он.

По его словам, решение Москвы продлить продуктовое соглашение именно 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку после истечения ее срока при одном условии. В частности, стороны соглашения должны снять ограничения на экспорт сельхозпродукции из России.

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Виктория Кондратьева
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