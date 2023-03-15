Названы лучшие туристические достопримечательности 2023 года

Stasher: здание парламента в Будапеште стало лучшей достопримечательностью 2023 года

Аналитики компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа, составили рейтинг лучших мировых туристических достопримечательностей. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Специалисты оценили каждую достопримечательность по десятибалльной шкале, используя отзывы Tripadvisor, отзывы Google, средний рейтинг пользователей Booking.com и рейтинг Global Peace Index, который учитывает безопасность туристов в разных странах. Лучшим местом для путешественников в 2023 году стало здание венгерского парламента в Будапеште — оно набрало рекордные 7,34 балла. Ролики с большим неоготическим зданием на берегу реки Дунай просмотрели в TikTok более 887 миллионов раз на TikTok.

Второе место досталось парижскому Диснейленду — известный на весь мир парк развлечений получил 7,17 балла. Специалисты отметили большое количество восторженных отзывов о его посещении и большой выбор качественного жилья для туристов неподалеку. Ненамного отстала Голубая лагуна в Исландии (7,15 балла) — термальный источник и спа-курорт похвалили за «впечатляющий вулканический ландшафт». Кроме того, северное государство не раз называлось одним из самых безопасных в мире.

Четвертое место рейтинга досталось площади Испании в Севилье, пятое — храму Ангкор-Ват в Камбодже. В топ-10 вошли ватиканский Собор Святого Петра в Италии, театр El Ateneo Grand Splendid в столице Аргентины Буэнос-Айресе, афинский Акрополь, музей Новой Зеландии в Веллингтоне и статуя Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Российских достопримечательностей в списке нет.

Ранее в марте были названы самые дружелюбные для туристов страны мира. Рейтинг возглавила Габонская Республика — африканскую страну благодаря облегченному порядку посещения могут посетить без визы жители 198 государств.

