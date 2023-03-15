Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:52, 15 марта 2023Россия

Посол оценил контакты с помощником госсекретаря США по вопросу ситуации с дроном

Посол РФ Антонов назвал конструктивными контакты с помощником госсекретаря США

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил взаимодействие с помощником госсекретаря США по вопросу инцидента с американским дроном MQ-9 и российским истребителем Су-27. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг беспилотника над Черным морем. При этом контакты с представителем американского ведомства Антонов назвал конструктивными.

Ранее стало известно, что Антонова вызвали в Госдеп США. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, посол США в Москве Линн Трейси уже донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал авиаинцидент небезопасным и непрофессиональным. При этом в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению российского военного ведомства, американский дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об инциденте с американским дроном MQ-9 в Черном море
В Словакии заявили о намерении передать Украине самолеты МиГ-29
Плюс-сайз-модель показала целлюлит крупным планом на фото в бикини
Пять голов норвежца помогли «Манчестер Сити» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
Глава МАГАТЭ заявил о намерении создать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Посол оценил контакты с помощником госсекретаря США по вопросу ситуации с дроном
Посол предостерег самолеты и корабли США от приближения к границам России
Российский «аферист из Tinder» заставил десятки девушек взять для него кредиты
Саудовский министр заявил об отказе продавать нефть некоторым странам
США выразили протест из-за действий российской стороны в авиаинциденте с дроном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.