Посол оценил контакты с помощником госсекретаря США по вопросу ситуации с дроном

Посол РФ Антонов назвал конструктивными контакты с помощником госсекретаря США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил взаимодействие с помощником госсекретаря США по вопросу инцидента с американским дроном MQ-9 и российским истребителем Су-27. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг беспилотника над Черным морем. При этом контакты с представителем американского ведомства Антонов назвал конструктивными.

Ранее стало известно, что Антонова вызвали в Госдеп США. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, посол США в Москве Линн Трейси уже донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал авиаинцидент небезопасным и непрофессиональным. При этом в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению российского военного ведомства, американский дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.