Посол России прибыл в Госдеп

Посол РФ Антонов прибыл в Госдеп США после инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Госдеп США после инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский дипломат вошел в здание дипведомства США около 16:05 по местному времени (23:05 по московскому).

О том, что Антонова вызвали в Госдеп США в связи с инцидентом над Черным морем, ранее сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс. Он добавил, посол США в Москве Линн Трейси уже донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли.