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14:25, 15 марта 2023Культура

Джейми Ли Кертис заявила о небинарности своей статуэтки «Оскар»

Джейми Ли Кертис заявила, что полученная на «Оскаре» статуэтка небинарна
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис заявила, что полученная на «Оскаре» статуэтка небинарна. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, артистка расплакалась, когда впервые наблюдала свою речь на награждении «Оскара» в трансляции. Звезда добавила, что при обращении к ее награде следует использовать местоимения они/их, а также поведала, что присвоила статуэтке статус небинарной личности в честь своей трансгендерной дочери по имени Руби.

Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине «Все везде и сразу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во вручении награды «Оскар» за документальную ленту про Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) есть «элементы политизации».

Церемония вручения премии «Оскар» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе.

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Анастасия Астахова
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