Джейми Ли Кертис заявила о небинарности своей статуэтки «Оскар»

Джейми Ли Кертис заявила, что полученная на «Оскаре» статуэтка небинарна

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис заявила, что полученная на «Оскаре» статуэтка небинарна. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, артистка расплакалась, когда впервые наблюдала свою речь на награждении «Оскара» в трансляции. Звезда добавила, что при обращении к ее награде следует использовать местоимения они/их, а также поведала, что присвоила статуэтке статус небинарной личности в честь своей трансгендерной дочери по имени Руби.

Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине «Все везде и сразу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во вручении награды «Оскар» за документальную ленту про Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) есть «элементы политизации».

Церемония вручения премии «Оскар» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе.