«Динамо» забило гол на десятой секунде матча Кубка России

«Динамо» забило гол «Зениту» на десятой секунде матча Кубка России

Московское «Динамо» забило гол на первой минуте встречи Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На десятой секунде матча 1/4 финала Пути регионов против «Зенита» камерунский форвард бело-голубых Муми Нгамале нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч от штанги отрикошетил в спину голкипера петербургского клуба Александра Васютина и оказался в сетке.

На момент публикации новости в матче идет 25-я минута. «Динамо» продолжает вести с минимальным счетом. Проигравший покинет турнир.

Ранее «Краснодар» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Грозненский клуб прекратил борьбу за титул.