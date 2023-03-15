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20:30, 15 марта 2023Спорт

«Динамо» забило гол на десятой секунде матча Кубка России

«Динамо» забило гол «Зениту» на десятой секунде матча Кубка России
Муми Нгамалё

Муми Нгамалё. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московское «Динамо» забило гол на первой минуте встречи Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На десятой секунде матча 1/4 финала Пути регионов против «Зенита» камерунский форвард бело-голубых Муми Нгамале нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч от штанги отрикошетил в спину голкипера петербургского клуба Александра Васютина и оказался в сетке.

На момент публикации новости в матче идет 25-я минута. «Динамо» продолжает вести с минимальным счетом. Проигравший покинет турнир.

Ранее «Краснодар» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Грозненский клуб прекратил борьбу за титул.

Алексей Гусев
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