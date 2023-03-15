«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России

«Краснодар» со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» вышел в полуфинал Кубка России

«Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Мозес Кобнан и Никита Кривцов, оформивший дубль. С 39-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку хавбек Артем Тимофеев получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике соперников Эдуарде Сперцяне.

Таким образом, «Краснодар» прошел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Соперник команды определится позже.

Еще одну путевку в 1/2 финала турнира разыграют 15 марта «Зенит» и «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. В 17:30 «Крылья Советов» и ЦСКА проведут в Самаре первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.