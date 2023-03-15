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22:21, 15 марта 2023Спорт

«Динамо» в серии пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России

«Динамо» в гостях в серии пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский «Зенит» на своем поле в серии пенальти проиграл московскому «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 марта, в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Зелимхан Бакаев. Кроме того, автогол на свой счет записал голкипер «Зенита» Александр Васютин. В серии пенальти со счетом 5:4 победили гости.

На стадии 1/4 финала Пути регионов предусмотрен один матч. «Зенит» вылетел из Кубка России, а «Динамо» вышло в полуфинал.

Ранее «Краснодар» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Грозненский клуб прекратил борьбу за титул.

Алексей Гусев
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