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10:22, 17 марта 2023Ценности

Блогерша отрезала ресницы ножницами ради макияжа и напугала подписчиков

Блогерша Кэрри Мэддерс отрезала нижние ресницы ради макияжа и напугала подписчиков

Кадр: @carriemadders

Блогерша Кэрри Мэддерс решила сделать необычный макияж с помощью ножниц и напугала подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом carriemadders показала внешность с распущенными волосами рыжего цвета и ярким мейкапом. Так, она накрасила губы блеском, нанесла на веки тени, а на щеки — румяна. Затем Мэддерс отрезала ножницами все нижние ресницы. «Они перекрывают мои глаза и добавляют нежелательные тени», — пояснила девушка.

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Зрители раскритиковали поступок блогерши в комментариях под публикацией. «А теперь эти места у вас не чешутся?», «Но ресницы ведь нужны не только для красоты, они должны защищать ваши глаза», «Я не фанат туши на нижних ресницах, но это уже слишком», — возмутились они.

Ранее в марте визажист Александра Астер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом. В первую очередь специалист отметила использование скраба, в составе которого находятся абрикосовые косточки. Кроме того, среди частых ошибок Астер выделила пренебрежение косметическими продуктами с SPF.

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Екатерина Ештокина
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