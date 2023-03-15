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15:38, 15 марта 2023Спорт

41-летний Ибрагимович сыграет за Швецию на отборочном турнире Евро-2024

41-летний Златан Ибрагимович сыграет за сборную Швеции на отборочном турнире Евро-2024

Фото: Imago / Globallookpress.com

41-летний нападающий Златан Ибрагимович сыграет за сборную Швеции на отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщили во время пресс-конференции на официальном YouTube-канале команды.

«Он чувствует себя хорошо. Мы время от времени контактировали во время его травмы. Его личность и лидерские качества хороши даже вне поля», — заявил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон. Ранее форвард сделал девятимесячный перерыв из-за операции на колене.

9 февраля Ибрагимович рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 41 год. «Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя. Если бы я делал все для себя, я бы уже курил сигары на острове», — сказал он, добавив, что желает передать свой опыт другим и помогать команде побеждать.

Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен». На его счету 62 гола в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ксения Курашкина
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