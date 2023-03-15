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17:35, 15 марта 2023Спорт

Махачев назвал имя возможного следующего соперника в UFC

Ислам Махачев заявил, что его следующим соперником в UFC может стать Бенейл Дариуш

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев навал имя возможного следующего соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит YouTube-канал Weighing In.

Махачев заявил, что глава UFC Дэйна Уайт хочет организовать поединок в октябре этого года в Абу-Даби. «Я думаю, Бенейл Дариуш побьет Чарльза Оливейру и станет моим соперником», — сказал боец.

Ранее 15 марта Махачев высказался о возможном реванше с австралийцем Александром Волкановски. «Если он выиграет следующий бой, а я выиграю свой следующий, то почему бы нам не встретиться вновь?» — заявил россиянин.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Алексей Гусев
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