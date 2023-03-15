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16:29, 15 марта 2023Спорт

Махачев высказался о возможном реванше с Волкановски

Ислам Махачев заявил, что может «прикончить» Александра Волкановски в бою-реванше

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о возможном реванше с австралийцем Александром Волкановски. Его слова приводит YouTube-канал Weighing In.

«Я всегда доминирую над своим соперником. Я хотел его прикончить, понимаете, и я знаю, что могу это сделать. И если он выиграет следующий бой, а я выиграю свой следующий, то почему бы нам не встретиться вновь?» — заявил Махачев.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец удивился тому, что его не признали победителем, и потребовал реванш в любое время в любом месте.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Андрей Стрельцов
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