Саудовский министр заявил об отказе продавать нефть некоторым странам

В Саудовской Аравии заявили об отказе продавать нефть странам, которые вводят потолок цен

Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые решат ограничить цены на саудовские поставки. Об этом министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью изданию Energy Intelligence.

Как отметил министр, если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, то ее просто не будут продавать тем странам, которые их введут. В таком случае Саудовская Аравия сократит ее производство. «Я не удивлюсь, если другие государства сделают то же самое», — глава саудовского Минэнерго.

Так Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство Соединенных Штатов сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Ранее журналист Bloomberg Хавьер Блас выразил мнение, что США дорого заплатят за попытку наказать Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября прошлого года. 8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.