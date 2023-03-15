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21:21, 15 марта 2023Спорт

Игравший в КХЛ чех сравнил премиальные в России и Европе

Игравший в КХЛ чех Якуб Коварж сравнил премиальные в России и Европе
Якуб Коварж

Якуб Коварж. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Голкипер пражской «Спарты» Якуб Коварж, игравший за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», сравнил размер премиальных в России и Европе. Об этом сообщает Sport.cz.

«В России за выход в плей-офф давали хорошее финансовое вознаграждение, поэтому я мог позволить себе машину. Титул со "Спартой" не принес бы мне такого», — заявил Коварж. Он также отметил, что теперь ему нужно что-то придумывать, чтобы мотивировать себя.

Коварж играл в КХЛ с 2013 по 2021 год. За исключением сезона-2016/2017, в котором чех представлял «Северсталь», он на протяжении всего этого времени играл за «Автомобилист».

25 декабря российская футболистка Татьяна Петрова сравнила зарплаты в женских и мужских командах. Спортсменка рассказала, что средняя зарплата в женском футболе составляет 60-70 тысяч рублей. Она отметила, что никто не думает о том, что мужчины-футболисты получают в 100 раз больше.

Алексей Гусев
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