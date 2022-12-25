Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
5:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
4:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:00, 25 декабря 2022Спорт

Российская футболистка сравнила зарплаты в женской и мужской командах

Футболистка Татьяна Петрова заявила, что не думает о разнице в зарплатах с мужчинами

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская футболистка Татьяна Петрова сравнила зарплаты в женской и мужской командах. Ее слова передает «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что средняя зарплата в женском футболе составляет 60-70 тысяч рублей. Она отметила, что никто не думает о том, что мужчины-футболисты получают в 100 раз больше. «Играем и тратим свое здоровье за любовь к мячику», — добавила Петрова.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Надежда Смирнова рассказала о том, сколько зарабатывают футболистки в элитном дивизионе — Суперлиге. По словам россиянки, сумма зависит от уровня игрока. «Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс», — рассказала она.

В апреле защитник «Сочи» Сергей Терехов сравнил зарплаты россиян и легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, последним необоснованно платят гораздо больше.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Устроившим поджог в российском военкомате оказался экс-депутат
Российская футболистка сравнила зарплаты в женской и мужской командах
В ООН предупредили о последствиях запрета на работу женщин в НПО Афганистана
Байден с никелированной миской в руках нарядил елку к Рождеству
В Китае заявили о крепких отношениях с Россией
Терапевт предупредила о болезнях сердца из-за гриппа
Названо слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне
Раскрыты отличия верующих людей в России и во всем мире
В США рассказали о потребности России в атомном авианосце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.