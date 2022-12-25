Российская футболистка сравнила зарплаты в женской и мужской командах

Футболистка Татьяна Петрова заявила, что не думает о разнице в зарплатах с мужчинами

Российская футболистка Татьяна Петрова сравнила зарплаты в женской и мужской командах. Ее слова передает «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что средняя зарплата в женском футболе составляет 60-70 тысяч рублей. Она отметила, что никто не думает о том, что мужчины-футболисты получают в 100 раз больше. «Играем и тратим свое здоровье за любовь к мячику», — добавила Петрова.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Надежда Смирнова рассказала о том, сколько зарабатывают футболистки в элитном дивизионе — Суперлиге. По словам россиянки, сумма зависит от уровня игрока. «Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс», — рассказала она.

В апреле защитник «Сочи» Сергей Терехов сравнил зарплаты россиян и легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, последним необоснованно платят гораздо больше.

