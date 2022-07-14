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Игрок ЦСКА рассказала о зарплатах в женском российском футболе

Игрок ЦСКА рассказала, что в женском российском футболе получают максимум 200 тысяч

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Надежда Смирнова рассказала о том, сколько в России зарабатывают футболистки в элитном дивизионе — Суперлиге. Спортсменка высказалась на канале «Вадим Лукомский» на YouTube.

По словам россиянки, величина зарплаты зависит от уровня игрока. «Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс», — рассказала Смирнова.

26-летняя футболистка добавила, что по своему первому профессиональному контракту получала семь тысяч рублей после вычета налогов. По словам Смирновой, тогда ей было 16 лет.

В апреле защитник «Сочи» Сергей Терехов сравнил зарплаты россиян и легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, последним необоснованно платят гораздо больше.

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Алексей Гусев
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