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16:06, 15 марта 2023Мир

Нарышкин рассказал о разведке США в Черном море

Глава СВР Нарышкин заявил, что США применяют все технологии при разведке в Черном море

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

США применяют различные технологии при разведке в акватории Черного моря, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео с беседой с главой ведомства в своем Telergam-канале.

«Очень активно используют все средства космической, визуальной разведки, радиоразведки», — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили о правах на полеты американских беспилотников. Шеф ведомства Ллойд Остин уточнил, что военная техника страны может перемещаться там, где позволяет международное право.

Утром 14 марта стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

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Виктория Кондратьева
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