МЭА сообщило о снижении экспорта российской нефти

МЭА: экспорт российской нефти в феврале снизился на 570 тысяч баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что в феврале российский экспорт нефти снизился до 7,5 миллиона баррелей в сутки (на 570 тысяч баррелей меньше, чем в январе). При этом доходы российских компаний от экспорта упали до 11,6 миллиарда долларов (минус 2,7 миллиарда месяц к месяцу), что на 42 процента ниже, чем в прошлом году.

Добыча нефти в России сохранилась на уровне на уровне того же месяца 2022 года. За февраль 2023 более 70 процентов от экспорта из страны пришлось на Индию и Китай. При этом Россия обеспечила 40 процентов нефтяного импорта Индии и 20 процентов импорта Китая, подсчитали в МЭА.

Так как России удалось переориентировать значительное количество поставок из ЕС в Азию, сейчас на мировом рынке наблюдается избыток предложения. В результате запасы нефти в мире выросли до максимума за последние 18 месяцев. Наращивание запасов ослабит напряженность, которая возникнет во второй половине года, когда Китай доведет мировой спрос на нефть до рекордного уровня. По прогнозам МЭА, потребность в энергоресурсах вырастет на 3,2 миллиона баррелей в сутки. Удовлетворить этот спрос будет непросто, даже если Россия сохранит объемы поставок.

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее заявил, что в 2023 году Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Он назвал это добровольным шагом в связи с отказом от российских поставок в ЕС и с переориентацией энергопотоков.

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин пообещал, что США смогут полностью заместить нефть и газ из России для Евросоюза. По его словам, российские энергоресурсы используются в качестве оружия, и их уход с рынка будет «благословением для демократии и свобод людей».