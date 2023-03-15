Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 15 марта 2023Мир

Посол России подтвердил наличие проблем с транзитом грузов через Турцию

Посол Ерхов: Москва и Анкара работают над разрешением ситуации с транзитом грузов в Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита в Россию. Наличие проблем подтвердил посол России в Турции Алексей Ерхов 15 марта в беседе с журналистами. По его словам, Москва и Анкара работают над разрешением сложившейся ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международными перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов», — уточнил он.

О проблемах с транзитом стало известно из СМИ 6 марта. Представитель посольства России в Турции заявил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими властями и пытается решить ситуацию, но деталей переговоров не привел.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
«Турция ведет большую игру» Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
«Турция ведет большую игру»Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
10 февраля 2023

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что остановка транзита товаров, проходившего по схеме параллельного импорта, связана с исполнением западных санкций. Уточнялось, что такое решение турецкое руководство приняло еще 1 марта.

При этом генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло со ссылкой на турецких партнеров заявил, что проблемы были связаны с перенастройкой системы, которой пользуются для оформления транзита. По его словам, в процессе добавления товаров из десятого пакета санкций Евросоюза случился сбой.

Турция являлась самым удобным хабом для поставок попавших под санкции товаров в обход ограничений. Эксперты отмечали, что наладить новые маршруты можно через ОАЭ, а потом Иран или страны Средней Азии, но сделать это будет сложнее и дороже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об удалении программного обеспечения упавшего в Черном море БПЛА
Глава Генштаба США сообщил о планах поговорить с Герасимовым
Пентагон заявил об ответственности Зеленского за ситуацию с Артемовском
Многодетная «Миссис Россия» в образе героини сказки восхитила пользователей сети
Фанаты устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем Лиги чемпионов
С полигона в Ливии пропало 2,5 тонны урана
Материнская компания Silicon Valley Bank запланировала банкротство
Путин провел встречу с новым главой Чукотки
«Динамо» в серии пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России
Москвичей рассмешила противоугонная система владельца «Самары-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.