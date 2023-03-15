Посол России подтвердил наличие проблем с транзитом грузов через Турцию

Посол Ерхов: Москва и Анкара работают над разрешением ситуации с транзитом грузов в Россию

Российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита в Россию. Наличие проблем подтвердил посол России в Турции Алексей Ерхов 15 марта в беседе с журналистами. По его словам, Москва и Анкара работают над разрешением сложившейся ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международными перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов», — уточнил он.

О проблемах с транзитом стало известно из СМИ 6 марта. Представитель посольства России в Турции заявил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими властями и пытается решить ситуацию, но деталей переговоров не привел.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что остановка транзита товаров, проходившего по схеме параллельного импорта, связана с исполнением западных санкций. Уточнялось, что такое решение турецкое руководство приняло еще 1 марта.

При этом генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло со ссылкой на турецких партнеров заявил, что проблемы были связаны с перенастройкой системы, которой пользуются для оформления транзита. По его словам, в процессе добавления товаров из десятого пакета санкций Евросоюза случился сбой.

Турция являлась самым удобным хабом для поставок попавших под санкции товаров в обход ограничений. Эксперты отмечали, что наладить новые маршруты можно через ОАЭ, а потом Иран или страны Средней Азии, но сделать это будет сложнее и дороже.