США допустили публикацию видео инцидента с беспилотником над Черным морем

Госдепартамент: США могут опубликовать видео инцидента с беспилотником над Черным морем

США допускают возможность публикации видео инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

В ответ на соответствующие вопрос представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон рассматривает такое решение. При этом он подчеркнул необходимость защищать источники и методы сбора информации.

«На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником», — рассказал Прайс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не могут не понимать, что инициативы, направленные на эскалацию между двумя ядерными державами, являют собой серьезные риски для всех. Так он прокомментировал ситуацию со сбитым над Черным морем американским беспилотником MQ-9.