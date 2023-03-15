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20:18, 15 марта 2023Мир

Лавров прокомментировал возможную эскалацию между Россией и США из-за БПЛА

Лавров заявил, что эскалация между двумя ядерными державами являет собой серьезные риски
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

США не могут не понимать, что инициативы, направленные на эскалацию между двумя ядерными державами, являют собой серьезные риски для всех. Так ситуацию со сбитым над Черным морем американским беспилотником MQ-9 прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. [Американцы] этого не могут не понимать», — заявил министр.

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Виктория Кондратьева
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