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20:48, 15 марта 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал об афганцах в рядах ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» работает небольшое количество афганских бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о воюющих в ее составе афганцах. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

К Пригожину обратились журналисты американского издания Semafor. Они попросили его подтвердить данные об афганских военных в рядах «Вагнера», а также рассказать, сколько таких бойцов воюет в ее составе и каковы были условиях их вступления в ЧВК.

«Да, действительно афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т.д. — то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что на порносайте Pornhub появилась реклама ЧВК «Вагнер». Пригожин позже назвал это «хорошей идеей маркетологов».

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Варвара Кошечкина
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