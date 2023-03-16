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06:35, 16 марта 2023Мир

В МИД заявили о требовании США и ЕС к Африке прекратить контакты с Россией

МИД: США и Европа требуют от Африки прекратить сотрудничество с Россией

Делегации из США, Канады и стран Евросоюза в преддверии второго саммита «Россия-Африка» обратились к африканским лидерам с требованием прекратить сотрудничество с Москвой. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

«Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза», — сказал он.

Представитель дипведомства также обратил внимание на слова главы американского минфина Джанет Йеллен о том, что она обсуждала санкции против России во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне. Кроме того, Озеров напомнил об ее угрозах решительно отреагировать на нарушение этих ограничений.

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15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент находятся в низшей точке. При этом представитель Кремля напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном.

В свою очередь, 14 марта глава МИД Сергей Лавров рассказал, что сейчас Москва наблюдает «прямой нацизм», который охватывает все больше и больше европейских стран.

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Марина Совина
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