Кремль заявил о нахождении отношений России и США в низшей точке

Пресс-секретарь Кремля Песков: отношения России и США находятся в низшей точке

Отношения России и США в настоящий момент находятся в низшей точке. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, сообщает ТАСС в среду, 15 марта.

При этом представитель президента России напомнил, что Москва никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном.

По поводу инцидента с американским беспилотником Песков указал, что заявление Минобороны России на этот счет исчерпывающее, и Кремлю нечего добавить к нему.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9, отметив, что он летел с выключенными транспондерами, нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крыма и двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

При этом командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что перехваченный над Черным морем американский беспилотник выполнял разведывательную миссию.