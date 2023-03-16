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10:45, 16 марта 2023Спорт

WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула

WBC обязал россиянина Бетербиева провести обязательную защиту титула против британца Смита

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил россиянину Артуру Бетербиеву следующего соперника. Об этом сообщается на сайте организации.

WBC обязал Бетербиева провести обязательную защиту титула против британца Каллума Смита. Отмечается, что переговоры должны начаться в ближайшее время и команды должны прийти к соглашению до 11 апреля.

29 января 38-летний Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 из которых нокаутом) в 30 боях и одно поражение.

Дарья Коршунова
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