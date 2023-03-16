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22:56, 16 марта 2023Экономика

Байдена обвинили в кризисе банковской сферы США

Конгрессмен Госар назвал кризис банков США следствием экономической политики Байдена
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Leah Millis / Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар оценил ситуацию в банковской сфере США. Его слова приводит РИА Новости.

Госар обвинил президента США Джо Байдена в кризисе банковской сферы и назвал сложившуюся ситуацию следствием его экономической политики. Именно действия главы государства привели к убыткам Silicon Valley Bank (SVB) и его банкротству. Он подчеркнул, что SVB вкладывает большую часть своих депозитов «в ценные бумаги с ипотечным покрытием и облигации».

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Законодатель добавил, что при низких процентных ставках в США подобные действия были разумными вложениями.

«Однако, когда "байденфляция" начала выходить из-под контроля, это побудило ФРС повысить процентные ставки. По мере роста ставок стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и облигаций SVB резко упала», — отметил он.

По мнению Госара, Минфин США ввел экстренные меры для помощи банковской сфере США. При этом он усомнился в будущих действиях властей, сосредоточенных на «спасении руководителей банков-миллионеров, которые заработали огромную прибыль, плохо руководя своими финансовыми структурами».

Ранее Байден заверил граждан США, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис не навредит налогоплательщикам. Президент добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

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Марина Совина
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