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17:07, 16 марта 2023Россия

Появились подробности смертельного избиения девушки в Подмосковье

«112»: до смерти избивший девушку 29-летний житель Электростали работал вместе с ней

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Житель подмосковной Электростали, который до смерти избил свою девушку, работал с ней в офисе одного из маркетплейсов. Такие подробности появились у Telegram-канала «112».

По данным издания, 29-летний мужчина мыл там полы, а его возлюбленная была комплектовщицей. Молодые люди начали встречаться летом 2022 года. Россиянин познакомился с девушкой спустя несколько дней после выхода из колонии, где пять лет отсидел за разбой. Перед Новым Годом житель Подмосковья сделал возлюбленной предложение.

В день трагедии у женщины гостили подруги. Ее молодому человеку не слишком нравились пьяные посиделки. Он попросил новых знакомых уйти. Его возлюбленная вызвалась проводить подруг. Молодой человек пошел вместе с ними.

На улице одна из пьяных подруг начал приставать к жителю Электростали. Это вывело молодого человека из себя. Он нанес возлюбленной несколько ударов в живот и голову, от которых та впоследствии скончалась. Сейчас мужчина дает показания в полиции.

О происшествии в Подмосковье стало известно 16 марта.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 50-летний мужчина до смерти избил 73-летнего отца и попал под следствие.

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Анна Щербакова
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