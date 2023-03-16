Появились подробности смертельного избиения девушки в Подмосковье

«112»: до смерти избивший девушку 29-летний житель Электростали работал вместе с ней

Житель подмосковной Электростали, который до смерти избил свою девушку, работал с ней в офисе одного из маркетплейсов. Такие подробности появились у Telegram-канала «112».

По данным издания, 29-летний мужчина мыл там полы, а его возлюбленная была комплектовщицей. Молодые люди начали встречаться летом 2022 года. Россиянин познакомился с девушкой спустя несколько дней после выхода из колонии, где пять лет отсидел за разбой. Перед Новым Годом житель Подмосковья сделал возлюбленной предложение.

В день трагедии у женщины гостили подруги. Ее молодому человеку не слишком нравились пьяные посиделки. Он попросил новых знакомых уйти. Его возлюбленная вызвалась проводить подруг. Молодой человек пошел вместе с ними.

На улице одна из пьяных подруг начал приставать к жителю Электростали. Это вывело молодого человека из себя. Он нанес возлюбленной несколько ударов в живот и голову, от которых та впоследствии скончалась. Сейчас мужчина дает показания в полиции.

О происшествии в Подмосковье стало известно 16 марта.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 50-летний мужчина до смерти избил 73-летнего отца и попал под следствие.

