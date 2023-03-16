В Финляндии предложили привлекать граждан к сбору средств на оборону Украины

Финский депутат Хейнонен призвал разрешить гражданам участие в сборе средств для Украины

Финскому правительству необходимо пересмотреть свою политику и разрешить гражданам страны принимать участие в сборе средств на военные нужды Украины, заявил член парламента Финляндии Тимо Хейнонен в письменном обращении к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру». В своем письме парламентарий высказал недовольство тем, что Высшее полицейское руководство Финляндии считает, что покупка беспилотников для Украины не является гуманитарной помощью, в связи с чем не позволяет гражданам собирать средства на покупку этого и других типов вооружений.

Хейнонен говорит о необходимости поддержки Украины всеми возможными способами, одним из которых, по его словам, является покупка беспилотных летательных аппаратов. По мнению парламентария, в этом вопросе возникают юридические сложности, которые лишают граждан возможности принимать участие в закупке военной техники.

«В настоящее время финансирование покупки дронов затруднено из-за разрешений на сбор средств. В отношении этой темы в шестом разделе закона о сборе средств говорится, что "сбор средств может быть организован для получения средств исключительно для деятельности, приносящей благо обществу. Сбор средств не может быть организован для финансирования деятельности, которая явно угрожает общественному порядку или безопасности или противоречит закону". Таким образом, в этом законе понятие общественного блага трактуется очень широко», — напомнил Хейнонен.

По мнению парламентария, Высшее полицейское руководство, выдающее разрешение на сбор средств у граждан, интерпретирует закон о сборе средств слишком «узко и строго», в связи с чем разрешения на покупку и доставку дронов для Украины не выдаются.

«В настоящее время политика, установленная Высшим полицейским руководством в отношении некоммерческих организаций, ограничивает сбор средств только гуманитарной помощью, что исключает, среди прочего, возможность сбора средств не только на беспилотные летательные аппараты, но и на системы борьбы с беспилотниками. Эта политика распространяется на все дроны, даже если они не подходят для наступательных операций», — добавил депутат.

Интерпретация [закона о сборе средств] Высшего полицейского руководства заключается в том, если помощь направляется непосредственно украинской армии, то она не является помощью в гуманитарных целях и на благо общества. Такая интерпретация затрудняет гражданам нашей страны поддержку украинского народа Тимо Хейнонен депутат парламента Финляндии

В связи с этим Хейнонен предлагает правительству разработать политику, которая позволит гражданам собирать средства для поддержки армии иностранного государства в случае, «если это соответствует официальной линии финского государства». Парламентарий обращается к правительству страны с соответствующим запросом.

«Соответствует ли интерпретация Высшего полицейского руководства закона о сборе денег линии правительства в отношении поддержки оборонной деятельности и готово ли правительство искать решения, например, путем толкования закона о сборе средств, которые позволят гражданскому обществу организовать поддержку обороны Украины?» — говорится в обращении депутата к правительству Финляндии.

Ранее Хейнонен совместно с коллегами из парламента предлагал продавать изъятое у россиян в рамках санкций имущество и жертвовать полученные средства на поддержку Украины.

«Сейчас важно, чтобы Финляндия усилила давление на Европейский союз. В прошлом ЕС всегда находил решения (...), если на то была воля. В этом вопросе воли Финляндия должна стать первопроходцев. Имущество, изъятое у россиян, не должно быть им возвращено, а должно быть использовано для поддержки и восстановления Украины». — заявил он в обращении к правительству.