В ЕС предложили продавать имущество россиян и переводить вырученные деньги Киеву

Группа финских депутатов призвала отдавать Киеву средства с продаж российского имущества

Финляндия должна стать первопроходцем в вопросах финансовой помощи Украине и показать другим странам — участницам Евросоюза, каким образом можно использовать российские активы для поддержки Киева, заявила группа депутатов финского парламента. Как выяснила «Лента.ру», депутаты предложили продавать изъятое у россиян в рамках санкций имущество и жертвовать полученные средства на поддержку Украины.

С письмом к спикеру финского парламента Матти Ванханену обратились члены «Национальной коалиции» Тимо Хейнонен, Бен Зыскович, Арто Сатонен, Хейки Аутто, Марко Килпи и Яри Киннунен. Они напомнили, что в рамках санкций Финляндия арестовала российское имущество «на сотни миллионов евро». В список конфискованного, по их словам, входят: акции, хранящиеся на счетах деньги, недвижимость, а также нематериальные активы. При этом парламентарии обращают внимание на проблемы в возможности распоряжаться этими средствами.

«Государства — члены Европейского союза и Еврокомиссия заявляли, что они изучают, может ли Россия и российское имущество на Западе быть использовано для Украины (…) Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все делается на законных основаниях. Наиболее юридически сложной частью являются деньги Центрального банка России, потому что (...) конфискация денег Центрального банка не соответствует международным соглашениям. ЕС говорил о конфискации уже по крайней мере в мае прошлого года, но, судя по всему, изучение вопроса все еще продолжается. Сейчас важно усилить давление», — заявили парламентарии.

Сейчас важно, чтобы Финляндия усилила давление на Европейский союз. В прошлом ЕС всегда находил решения (...) если на то была воля. В этом вопросе воли Финляндия должна стать первопроходцев. Имущество, изъятое у россиян, не должно быть им возвращено, а должно быть использовано для поддержки и восстановления Украины группа депутатов парламента Финляндия текст обращения к спикеру парламента

В связи с этим они спрашивают министра, в ведомстве которого находится данный вопрос, о том, готово ли правительство усилить давление на ЕС, чтобы использовать конфискованные у России и россиян активы для поддержки и восстановления Украины. Парламентарии также спрашивают правительство о плане действий Финляндии в случае, если ЕС отвергнет данную идею.

«Если решение не получится найти на уровне ЕС, готово ли правительство принять национальное решение о продаже активов, арестованных в Финляндии, и пожертвовать средства Украине (Финляндия, таким образом, выступит в качестве ориентира и первопроходца), и готово ли правительство пожертвовать доходы от продажи активов, арестованных в Россия и россияне, чтобы поддержать и восстановить Украину?» — спросили депутаты.

Ранее в Финляндии началось строительство тестового участка 200-километровой стены на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск. Сообщалось, что первый 3-километровой сегмент сооружения будет завершен к июню этого года.