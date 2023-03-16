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20:56, 16 марта 2023Спорт

В РФС признали ошибки судьи в пользу «Зенита» в матче Кубка России с «Динамо»

В РФС признали ошибки судьи Кукуляка в пользу «Зенита» в матче Кубка России с «Динамо»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Об этом сообщается на сайте РФС.

В ЭСК признали, что рефери дважды ошибся в пользу петербургской команды. По мнению экспертов, судья должен был на 62-й минуте назначить пенальти в ворота «Зенита» за нарушение Клаудиньо на форварде москвичей Константине Тюкавине.

Кроме того, Кукуляк ошибочно не удалил полузащитника хозяев Зелимхана Бакаева на 73-й минуте. В ЭСК посчитали, что игрок заслуживал второй желтой карточки за неспортивное поведение.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» прошла 15 марта. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи, которые вышли в полуфинал.

Алексей Гусев
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