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19:35, 16 марта 2023Спорт

Норвежский биатлонист установил рекорд по количеству побед в одном сезоне КМ

Биатлонист Йоханнес Бе установил рекорд по количеству побед в одном сезоне Кубка мира

Фото: Lehtikuva / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе установил рекорд по количеству побед в гонках на этапах Кубка мира (КМ) в течение одного сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 16 марта, норвежец выиграл спринт на этапе в Холменколлене и одержал 17-ю победу. Спортсмен превзошел собственное достижение, которое было установлено в сезоне-2018/2019. Тогда Бе финишировал первым в 16 гонках.

У Бе еще есть шанс установить новый рекорд. 18 и 19 марта в Холменколлене пройдут заключительные гонки — пасьют и масс-старт.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Алексей Гусев
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