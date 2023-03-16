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22:40, 16 марта 2023Спорт

Украинский «Шахтер» проиграл голландскому клубу в Лиге Европы со счетом 1:7

Украинский «Шахтер» проиграл голландскому «Фейеноорду» в Лиге Европы со счетом 1:7

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo / Global Look Press

«Шахтер» на выезде разгромно проиграл голландскому «Фейеноорду» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 марта, и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Оркун Кекчю и Уссама Идрисси, еще по голу забили Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбакш и Данило. У «Шахтера» мяч на счету Кевина Келси.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. По сумме двух встреч украинский клуб покинул розыгрыш турнира.

«Фейеноорд» узнает соперника по 1/4 финала после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.

Алексей Гусев
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