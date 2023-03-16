Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 16 марта 2023Бывший СССР

Пашинян поблагодарил российских миротворцев за предотвращение катастрофы

Пашинян: кризис в Карабахе не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не превратился в катастрофу благодаря усилиям миротворцев. С таким заявлением он выступил в четверг, 16 марта, на заседании правительства, пишет ТАСС.

«Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого заявил о важности адресной реакции России для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Власти Армении обвинили Азербайджан в попытке добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили ситуацию в Артемовске
В России предложили обсудить инцидент с американским БПЛА в Вене
58-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для журнала
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью чат-ботов
Россиянам станут доступнее рейсы в одну популярную пляжную страну
В российском вузе прокомментировали рассылку повесток студентам
Неизвестные избили сбитого иномаркой российского военного
Пашинян поблагодарил российских миротворцев за предотвращение катастрофы
Шольц назвал Украину центральной темой обсуждений на заседании Евросовета
Врачи предупредили о смертельной опасности плесени на хлебе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.