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18:33, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек и ее муж нашли положительную сторону в уголовном деле

Блогеры Чекалины сообщили, что после возбуждения дела катаются с мигалками без пробок

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина (известна как Лерчек) и ее муж Артем Чекалин, в отношении которых возбудили уголовное дело, рассказали, как после этого изменилась их жизнь. Беседуя с журналистами, они заявили, что нашли положительную сторону в произошедшем. Их ответ публикует Telegram-канал «112».

«Мы теперь катаемся с мигалкой без пробок. Настроение позитивное», — сказал Чекалин.

На вопрос о том, какое новое дело возбудили против них, Чекалин пошутил: «Не знаю, говорят, нельзя такими красивыми быть».

Ранее 16 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела. Чекалиным предъявили обвинение в отмывании денежных средств. Блогеры не признали вину. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура намерена просить суд запретить Чекалиным пользоваться интернетом.

В начале марта Следственный комитет возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. Во время обысков в доме блогеров нашли десять российских паспортов и паспорт США.

По данным следствия, с июня 2020 по июль 2022 года Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, несмотря на то, что доходы от продажи ее онлайн-марафонов приносили большие суммы. Следствие считает, что дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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Оксана Петина
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