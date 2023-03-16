Полицейские ошиблись адресом и были избиты
Женщина-инспектор полиции и ее коллега из-за отключения электричества ошиблись адресом во время проведения расследования в индийском городе Калаигнар Карунанити Нагар, штат Тамилнад, и были избиты. Об этом сообщает The Hindu.
Полицейские расследовали кражу золотых украшений и других ценностей на сумму 15 миллионов рупий (13,9 миллиона рублей).
Сотрудники правоохранительных органов занимались допросами подозреваемых и планировали допросить бывшего сотрудника лаборатории. Инспектор по расследованию преступлений Сумати и констебль Тамил Илаккия отправились на поиски дома этого человека.
Так как в этот момент в районе было отключение электричества, полицейские случайно вошли в дом его соседа. Хозяева дома напали на неожиданно появившихся полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отбиться.
После нападения коллеги потерпевших прибыли на место происшествия и доставили напавших на полицейских жильцов в участок для допроса.
Ранее сообщалось, что полицейские в городе Лейк-Сити, штат Флорида, США, по ошибке арестовали слепого мужчину, так как приняли его трость за пистолет, и были отстранены от работы. Расследование показало, что они нарушили должностные инструкции.