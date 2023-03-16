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21:35, 16 марта 2023Из жизни

Полицейские ошиблись адресом и были избиты

The Hindu: полицейские ошиблись адресом во время расследования и были избиты

Фото: Idrees Abbas / ZumaPress / Globallookpress.com

Женщина-инспектор полиции и ее коллега из-за отключения электричества ошиблись адресом во время проведения расследования в индийском городе Калаигнар Карунанити Нагар, штат Тамилнад, и были избиты. Об этом сообщает The Hindu.

Полицейские расследовали кражу золотых украшений и других ценностей на сумму 15 миллионов рупий (13,9 миллиона рублей).

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Сотрудники правоохранительных органов занимались допросами подозреваемых и планировали допросить бывшего сотрудника лаборатории. Инспектор по расследованию преступлений Сумати и констебль Тамил Илаккия отправились на поиски дома этого человека.

Так как в этот момент в районе было отключение электричества, полицейские случайно вошли в дом его соседа. Хозяева дома напали на неожиданно появившихся полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отбиться.

После нападения коллеги потерпевших прибыли на место происшествия и доставили напавших на полицейских жильцов в участок для допроса.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Лейк-Сити, штат Флорида, США, по ошибке арестовали слепого мужчину, так как приняли его трость за пистолет, и были отстранены от работы. Расследование показало, что они нарушили должностные инструкции.

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Алиса Дмитриева
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