Согласен на педаль

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Почему велосипед стал излюбленной целью воришек

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Фото: Mohammed Salem / Reuters

В Санкт-Петербурге 13 июля полицейские задержали шайку из 13 подростков, предположительно причастных к серийным хищениям мопедов, самокатов и велосипедов. По версии следствия, малолетние преступники орудовали в разных районах города на протяжении полугода. Сотни велосипедов, самокатов и гироскутеров, чья стоимость может достигать шестизначных сумм, ежедневно попадают в полицейские сводки, а затем всплывают на черном рынке. Как устроен теневой бизнес на «железных конях», есть ли способы обезопасить себя от воров — в материале «Ленты.ру».

«Колеса» в зоне риска

Велосипеды, самокаты и прочий легкий и мобильный транспорт все чаще привлекают злоумышленников. Задержание питерской шайки подростков — лишь один из примеров. Так, в январе этого года серийный похититель велосипедов попался столичным полицейским. Задержать его попытались оперативник и участковый — но вор открыл огонь по стражам порядка и скрылся. Стражам порядка удалось установить его личность — 34-летний москвич Константин Гурченко. Его разыскивают до сих пор.

В том же январе в Сочи задержали 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в хищении транспортного средства возле городского гипермаркета. Позже выяснилось, что на совести задержанного есть вещи посерьезнее: правоохранительные органы Молдавии объявили его в межгосударственный розыск за торговлю людьми.

Воров привлекают не только велосипеды. В июне этого года своего самоката за 5390 рублей лишилась 36-летняя дочь телеведущего Влада Листьева, убитого 1 марта 1995 года. Двухколесный транспорт был похищен с лестничной площадки между третьим и четвертым этажами в доме на Снайперской улице на востоке столицы.

Воры тонко чуют тренды

Почему столь резко возрос интерес криминала к велосипедам? Ответ связан с экономикой. По просьбе «Ленты.ру» эксперты интернет-сервиса по продаже товаров и услуг Avito проанализировали, как часто пользователи ищут на сайте легкие средства передвижения. Как выяснилось, в июне 2017 года велосипеды оказались самым популярным товаром на ресурсе. Спрос на них последовательно повышался с марта, а в целом их искали на 96,5 процента чаще, чем годом ранее.

Количество запросов по тегу «самокат» выросло на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. Слово «гироскутер» вводили в строку поиска почти в восемь раз чаще, чем в 2016-м, а показатель по тегу «моноколесо» только за месяц увеличился на 64 процента.

Эти виды транспорта все больше входят в моду, в продаже появляются их дорогостоящие модификации — вот они и привлекают внимание злоумышленников.

«При покупке велосипедов мы рекомендуем встретиться с продавцом лично и запросить чек и документы. Если они не сохранились, следует проверить серийный номер транспортного средства — как правило, он нанесен на раму. Если номер отсутствует, возможно, его стерли нарочно, и тогда стоит поискать другие предложения», — отмечают специалисты организации.

«Велокражи» глазами полиции

«Кражи велосипедов — преступление сезонное, их совершают с апреля по октябрь, когда люди катаются. Крадут чаще всего из общедоступных мест — в подъездах, из приквартирных холлов, у магазинов. Обычно в краже отчасти виноваты сами хозяева — они недостаточно внимательно относятся к собственному имуществу: оставляют без присмотра и порой не пользуются даже простейшими противоугонными средствами», — рассказывает оперуполномоченный уголовного розыска одного из московских ОМВД.

По словам собеседника «Ленты.ру», в прошлом году на территории, за которую отвечает его отдел, было зарегистрировано 50 краж велосипедов. По всей Москве крадут около шести тысяч «железных коней» — правда, это данные не официальные, прозвучавшие на одном из оперативных совещаний.

«На нашей территории пока не украли ни одного гироскутера: наверное, это связано с тем, что они стоят дорого и их никто не оставляет просто так. Мы зафиксировали несколько краж самокатов, но вообще на них покушаются редко: это транспорт складной, с ним можно зайти в магазин, и на улице его оставлять не за чем. Так что чаще всего воруют велосипеды», — объясняет страж порядка.

Стандартная схема реализации преступно добытого имущества — продажа через сайты бесплатных объявлений. Иногда доходит до смешного — украденный двухколесный транспорт сбывают прямо на улице. «Вор просто говорит первому встречному, мол, это его старый велосипед или самокат, срочно нужны деньги, а потому он готов расстаться со своим транспортом за половину, а то и за треть цены», — рассказывает сыщик. Главное — поскорее избавиться от ворованного. Оперуполномоченный отмечает, что типичный велосипедный вор — это молодой человек, с большой вероятностью ранее судимый, или наркоман, которому нужны деньги на дозу.

«Кража велосипеда — это то преступление, когда вора стоит поискать среди знакомых или местных жителей. Злоумышленник может заприметить вещь, а утянет ее только спустя месяц. Так бывает с наркоманами — их прижмет, и они идут на "дело"», — объясняет полицейский.

Но есть и воры, которых можно отнести к профи в этой сфере. Те, разумеется, «не работают» там, где живут.

«Особенно несколько лет назад такая практика была в ходу: велосипеды увозили из Москвы. Воры с двухколесным транспортом садились в электрички и ехали на блошиные рынки Подмосковья, где сбывали добычу. Сейчас велосипеды и подобные средства передвижения "толкают" прямо в столице. Даже если похитителя удастся поймать, то покупателя найти практически нереально», — говорит полицейский.

Наиболее «продвинутые» сотрудничают с дилерами, которые разбирают спортинвентарь на запчасти — так и вычислить сложнее, и навар может оказаться более существенным. Но и организовать этот «бизнес» сложнее.

Когда потерпевший — ребенок

По словам участкового одного из московских райотделов МВД, порой поиски даже пустякового самоката превращаются в дело чести для полиции. «Речь о ситуациях, когда воруют у детей. В нашем районе год назад эта проблема стала угрожающей. Воровали со стоянок в детских садах, из школьных дворов и даже песочниц. За раз — по несколько штук. Дети плачут, хочется во что бы то ни стало помочь», — говорит полицейский.

Воспользовались современными информационными технологиями. «Создали канал в одном из мессенджеров, куда родители скидывали карточки подозрительных типов, ошивавшихся у детских площадок. Мы с коллегами сравнивали эти изображения с тем, что удалось получить по камерам, когда отрабатывали кражи. И в течение недели удалось взять преступника — он появился в одном из парков, одна мамочка написала мне — мы подскочили, оформили его», — рассказывает полицейский.

Самокаты-беспризорники

«Конечно, самокаты крадут все чаще. Популярность этого средства передвижения растет, к тому же самокат мобильный и украсть его технически не сложно. Лучший способ обезопасить себя от вора — убирать самокат в квартиру и брать с собой в магазин. Сейчас, к примеру, многие родители покупают самокат вначале ребенку, а потом себе, за 8-15 тысяч рублей. Деньги немаленькие — но самокат нередко рассматривают как игрушку, оставляя в холле или в подъезде, где он становится легкой добычей воров», — говорит организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов.

По словам Нилова, в отличие от велосипеда, самокат все-таки лучше держать дома, тем более что складные модели занимают минимум места. Эксперт отмечает, что «парковка» такого транспорта тросом, к примеру, у магазина — отнюдь не панацея от воров, поскольку те давно навострились перекусывать подобные средства защиты.

«Складной самокат компактен, с ним легко можно зайти в любой магазин. Конфликты с охраной из-за этого случаются крайне редко; более того, секьюрити порой сами предлагают присмотреть за самокатом покупателя. С велосипедом, конечно, так не получится — его в любом случае придется оставить на парковке», — отмечает эксперт.

Велосипед с регистрацией

«Число краж велосипедов находится в прямой зависимости от их количества. Взять ту же Голландию, в которой этот транспорт очень распространен — так там, по некоторым данным, каждый второй-третий велосипед был украден. К счастью, нам до такого далеко. Но велосипедов у нас в стране все больше — и их воруют чаще», — объясняет руководитель движения «Русвелос» и координатор проекта «Общественный велоконтроль» Петр Дворянкин.

По его мнению, кражи велосипедов удаются ворам во многом из-за беспечности их владельцев. Двухколесный транспорт часто оставляют в подъездах и на лестничных площадках жилых домов, порой даже без самого простого замка, чем и пользуются злоумышленники. Конечно, есть и другая крайность, когда человек приобретает велосипед за сотни тысяч рублей и постоянно волнуется за него — но это, по понятным причинам, встречается куда реже.

«Любой велосипедный замок можно сломать или перекусить. Но если он толстый и надежный, быстро и без специнструмента это не сделать. Вор вряд ли захочет связываться с таким замком, это слишком накладно. Поэтому на замок лучше не жалеть денег; кстати, считается, что U-образные замки надежнее всего. А еще в последнее время у владельцев велосипедов есть любопытный тренд: на специальных сайтах они добровольно регистрируют своих "железных коней" в целях безопасности. И там же те, кто пострадал от воров, указывают данные о похищенных велосипедах — своеобразные ориентировки, по которым, возможно, транспорт удастся найти», — заключает Дворянкин.

Иван Петров
Алексей Стейнерт

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