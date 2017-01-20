Появилась ориентировка на ранившего столичных полицейских «перовского стрелка»

По подозрению в посягательстве на жизни сотрудников полиции разыскивается 34-летний москвич Константин Гурченко. Об этом во пятницу, 20 января, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Полиция распространила ориентировки на 34-летнего москвича Константина Гурченко, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте оружия, а также краже велосипеда. Его приметы: рост 185-190 сантиметров, был одет в черно-белую куртку, темные брюки, заправленные в высокие ботинки. При себе у мужчины может быть рюкзак серого цвета, говорится в документе.

По данным полиции, Гурченко может иметь при себе огнестрельное оружие, правоохранителям предписано соблюдать повышенные меры личной безопасности при его задержании.

Ранее, как сообщал РЕН ТВ, при обыске в квартире подозреваемого следователи обнаружили оружие, боеприпасы и лицензию частного охранника.

Вечером 19 января на Зеленом проспекте мужчина, подозреваемый в краже велосипеда, совершил несколько выстрелов из пистолета в двух офицеров полиции: участкового и оперативника отдела уголовного розыска ОМВД России по району Перово, после чего скрылся. Сотрудники полиции с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Состояние оперативника врачи расценивают как тяжелое, но угрозы его жизни нет.