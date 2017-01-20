В квартире стрелявшего по полицейским на востоке Москвы нашли оружие

При обыске в квартире подозреваемого в стрельбе по полицейским на востоке Москвы обнаружены лицензия детектива, оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

«Личность стрелявшего установлена, это москвич 1982 года рождения. Он объявлен в федеральный розыск, а возбужденное уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью УК — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — заявила Иванова. Она уточнила, что первоначально дело было возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Вечером 19 января на Зеленом проспекте мужчина, подозреваемый в краже велосипеда, совершил несколько выстрелов из пистолета в двух офицеров полиции: участкового и оперативника отдела уголовного розыска ОМВД России по району Перово, после чего скрылся. Сотрудники полиции с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Состояние оперативника врачи расценивают как тяжелое, но угрозы его жизни нет.