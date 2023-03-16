Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:56, 16 марта 2023Россия

Еще в одном российском регионе сообщили о раздаче повесток для уточнения данных

Правительство Республики Марий Эл сообщило о раздаче повесток для уточнения данных россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Военкоматы Республики Марий Эл приступили к рассылке повесток жителям региона для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Сборы россиян, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются ежегодным плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов. Такие сборы подразделяются на учебные и проверочные (проверка боевой готовности), их срок — не более двух месяцев. За призванным на военные сборы сохраняется рабочее место, получившие повестку обязаны прибыть в военкомат в течение двух суток.

О раздаче российскими военкоматами повесток для уточнения данных сообщалось и в других регионах страны. Так, в военкомате Ярославской области и в правительстве Липецкой области заявили, что раздача повесток необходима для актуализации данных воинского учета. По словам военного комиссара Липецкой области Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Об аналогичных мерах отчитались в Пензенской и Воронежской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Крыму сбили беспилотник
Женщина нашла способ тайно пронести в самолет большой чемодан и попала на видео
Мужчина завел опасного хищника и помог ему полюбить людей
«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в России
Польша передаст Украине партию советских вагонов метро
Apple поднимет цены на новые iPhone
В России подорожала аренда жилья
Психолог назвала правила счастливого брака
МИД назвал лохотроном отказ Дании в доступе к следствию на «Северных потоках»
Обезьяны закидали туристов камнями и переломали им ноги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.