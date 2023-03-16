Еще в одном российском регионе сообщили о раздаче повесток для уточнения данных

Правительство Республики Марий Эл сообщило о раздаче повесток для уточнения данных россиян

Военкоматы Республики Марий Эл приступили к рассылке повесток жителям региона для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля.

Сборы россиян, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются ежегодным плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов. Такие сборы подразделяются на учебные и проверочные (проверка боевой готовности), их срок — не более двух месяцев. За призванным на военные сборы сохраняется рабочее место, получившие повестку обязаны прибыть в военкомат в течение двух суток.

О раздаче российскими военкоматами повесток для уточнения данных сообщалось и в других регионах страны. Так, в военкомате Ярославской области и в правительстве Липецкой области заявили, что раздача повесток необходима для актуализации данных воинского учета. По словам военного комиссара Липецкой области Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Об аналогичных мерах отчитались в Пензенской и Воронежской областях.