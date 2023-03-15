В третьем регионе сообщили о раздаче повесток для актуализации данных россиян

В Липецкой области начнут раздавать повестки для актуализации данных воинского учета

В Липецкой области военкоматы будут рассылать повестки для актуализации данных воинского учета россиян. Об этом журналистам сообщили в Telegram-канале пресс-службы областного правительства.

По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации.

«Военкоматы оцифровывают базы данных, для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. (...) Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — говорится в сообщении пресс-службы.